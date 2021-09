రేవంత్ రెడ్డికి ఈటల ప్యాకేజీ-ఇద్దరి మధ్య సీక్రెట్ మీటింగ్-బీజేపీకి మస్కా-కౌశిక్ రెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్‌పై టీఆర్ఎస్ నేత కౌశిక్ రెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. హుజురాబాద్ ఉపఎన్నికలో తనకు మద్దతు కోరుతూ టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డికి ఈటల రాజేందర్ ప్యాకేజీ ఇచ్చారని ఆరోపించారు. ఈటల-రేవంత్ కుమ్మక్కయ్యారని.. ఇద్దరి మధ్య రహస్య సమావేశాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. గెస్ట్ హౌస్‌లలో,ఫాంహౌస్‌లలో ఇద్దరూ సమావేశమవుతున్నారని ఆరోపించారు. అంతేకాదు,ఉపఎన్నిక తర్వాత ఈటల రాజేందర్ కాంగ్రెస్ గూటికి చేరుతారని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

TRS leader Kaushik Reddy has made sensational allegations against former minister Itala Rajender. He alleged that Etela Rajender had given the package to TPCC chief Rewanth Reddy seeking his support in the Huzurabad by-election. He alleged that secret meetings are taking place between the two.