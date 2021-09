తెలంగాణా విమోచనా దినం అధికారికంగా జరపాలని మెలిక పెట్టి కేసీఆర్ టార్గెట్ గా ఈటల రాజేందర్ సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి నేత ఈటల రాజేందర్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను ఇరకాటంలో పెట్టే పనిలో పడ్డారు. సెప్టెంబర్ 17న అధికారికంగా తెలంగాణ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరపాలని ఈటల రాజేందర్ డిమాండ్ చేశారు. చాలా కాలంగా సెప్టెంబర్ 17 తెలంగాణ విమోచన దినంగా జరపాలని, కెసిఆర్ అధికారికంగా దీనిని నిర్వహించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా మరోమారు సెప్టెంబర్ 17 పై మెలిక పెట్టి సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఈటల రాజేందర్.

Etela Rajender demanded that the Telangana Independence Day celebrations to conduct officially on September 17. It is well known that the BJP has been demanding that September 17 be celebrated as Telangana Liberation Day and that KCR need to officially celebrate it.