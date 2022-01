కోతులకు కుటుంబ నియంత్రణ.!కోతుల నియంత్రణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వినూత్న ప్రయోగం.!

Telangana

హైదరాబాద్ : చేతికొచ్చిన పంటలను, పండ్ల తోటలను కోతులు నాశనం చేస్తున్నాయని, కోతుల నివారణకు సమగ్ర చర్యలు చేపట్టాలని అటవీ శాఖా మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి, వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ప్రతిపాదించారు. కోతుల బెడద నివారణపై అరణ్య భవన్ లో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో వీరితో పాటు రాజ్యసభ సభ్యులు సురేష్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. కోతుల బెడదకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలని, గతంలో సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ఇదే అంశంపై దిశానిర్దేశం చేసారని మంత్రులు గుర్తు చేసారు.

English summary

Minister of State for Forests Indrakaran Reddy and Minister of State for Agriculture Singireddy Niranjan Reddy have suggested that monkeys are destroying hand-picked crops and orchards and that comprehensive measures should be taken to control the monkeys.