ఉపాధి పైసలివ్వకపోతే ప్రభుత్వంపై క్రిమినల్ కేసులు పెట్టండి.!బండి సంజయ్ వినూత్న పిలుపు.!

Telangana

oi-Harikrishna

మహేశ్వరం/హైదరాబాద్ : జాతీయ ఉపాధి హామీ పనులకు సంబంధించిన నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం సకాలంలో చెల్లిస్తున్నా చంద్రశేఖర్ రావు ప్రభుత్వం మాత్రం కూలీలకు సక్రమంగా చెల్లించకుండా వేధిస్తోందన్నారు ఎంపీ, బీజేపి అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్. ఇకపై సక్రమంగా ఉపాధి డబ్బులు ఇవ్వకుంటే బాధ్యులపై క్రిమినల్ కేసు పెట్టి జైలుకు పంపాలని పిలుపునిచ్చారు. 29వ రోజు ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో భాగంగా మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలోని పులిమామిడిలో గ్రామస్తులతో కలిసి బండి సంజయ్ రచ్చ బండ నిర్వహించారు.

English summary

MP and BJP president Bandi Sanjay Kumar said that the Chandrasekhar Rao government was harassing the workers by not paying them regularly even though the central government was paying the funds for the National Employment Guarantee Scheme on time. He called for a criminal case against those responsible and sent to jail if they no longer pay their regular employment.