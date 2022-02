గాంధీ,ఉస్మానియా పని తీరు మెరుగుపడాలి.!పేదలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలన్న హరీష్ రావు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : నగరంలోని ఆసుపత్రులు పటిష్టంగాపనిచేయాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖా మంత్రి హరీష్ రావు సూచించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల పట్ల ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలను దూరం చేసి, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల వైపు ప్రజల దృష్టి మరల్చే విధంగా గాంధీ, ఉస్మానియా ఆసుపత్రుల పనితీరు ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం ఉస్మానియా, గాంధీ ఆసుపత్రుల సూపరింటెండెంట్లు, అన్ని విభాగాధిపతులతో ఆర్థిక, వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హరీశ్ రావు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

English summary

Medical Health Minister Harish Rao suggested that hospitals in the city should be strengthened. He called for the functioning of Gandhi and Osmania hospitals to dispel misconceptions about government hospitals and divert public attention towards government hospitals.