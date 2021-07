ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ .. రేవంత్ రెడ్డితో భేటీ అయిన గండ్ర సత్యనారాయణ, ఎర్ర శేఖర్, ధర్మపురి సంజయ్.. త్వరలో కాంగ్రెస్ గూ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీపీసీసీ చీఫ్ గా రేవంత్ రెడ్డి కి తెలంగాణ రథసారథిగా బాధ్యతలు అప్పజెప్పడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరేందుకు చాలా మంది మొగ్గు చూపిస్తున్నారా? అన్ని జిల్లాలలోనూ గతంలో కీలకంగా పని చేసి, ఇప్పుడు వివిధ పార్టీలలో ప్రాధాన్యతను కోల్పోయిన నేతలు రేవంత్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ తీర్థం పుచ్చుకోవాలని చూస్తున్నారా? రేవంత్ రెడ్డి సారధ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ దూకుడు చూపిస్తుందని అందరూ భావిస్తున్నారా? రేవంత్ రెడ్డి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చెయ్యటం కోసం ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ అంటున్నారా ? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

ఇంటిదొంగలకు రేవంత్ డెడ్ లైన్ .. వెళ్లకుంటే వదిలేదే లేదు.. టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి సంచలనం

English summary

Leaders who had lost prominence in various districts for a number of reasons, and who had previously served in key parties, are now vying to join the Congress party led by Revanth Reddy. It is particularly interesting to see leaders who have previously played key roles in the TDP now looking towards the Congress party. Recently, Gandra Satyanarayana from Bhupalpally constituency, BJP leader Erra Shekhar from Mahabubnagar district and former Nizamabad district mayor Dharmapuri Sanjay were reportedly ready to join the Congress party.