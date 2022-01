ఇంట్లోనే కరోనా నిర్ధారణ పరీక్ష- ఇంటి వద్దకే మందులు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

కరోనా కేసులు మరోసారి వేగంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పరీక్షల వేగం పెంచేందుకు కొత్త విధానం అమల్లోకి తీసుకొస్తోంది. దీని కోసం కరోనా లక్షణాలు ఉన్నాయనే అనుమానం ఉన్న వారు ఆస్పత్రులు.... పరీక్షా కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే కరోనా నిర్ధారణ పరీక్ష చేసుకునే వెసులుబాటు తీసుకొచ్చింది. దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

English summary

Carona testing can be done at home without the need to go to testing centers. The Telangana Medical and Health Department has taken a key decision in this regard.