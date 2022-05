మనసులేని కేంద్రం.!చెల్లించని బకాయిలు.!పల్లె,పట్టణ ప్రగతి సమీక్షలో హరీష్ రావు, ఎర్రబెల్లి ఆగ్రహం.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ముఖ్య‌మంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు మేథోమ‌ద‌నం నుంచి పుట్టిన ప‌ల్లె ప్ర‌గ‌తి, ప‌ట్ట‌ణ ప్ర‌గ‌తి కార్య‌క్ర‌మాలు తెలంగాణ స‌మ‌గ్రాభివృద్ధికి నాంది ప‌లికాయ‌ని, ప‌ల్లెలు, ప‌ట్ట‌ణాల స్వ‌రూపం మారింద‌ని మంత్రులు హ‌రీశ్ రావు, ఎర్ర‌బెల్లి ద‌యాక‌ర్ రావు అన్నారు. అదే స్ఫూర్తితో 5వ విడ‌త ప‌ల్లె ప్ర‌గ‌తి, 4వ విడ‌త ప‌ట్ట‌ణ ప్ర‌గ‌తి కార్య‌క్ర‌మాల‌ను విజ‌య‌వంతం చేయాల‌ని పిలుపునిచ్చారు. ప‌ల్లె ప్ర‌గ‌తి, ప‌ట్ట‌ణ ప్ర‌గ‌తి కార్య‌క్ర‌మంపై మంత్రులు హ‌రీశ్ రావు, ఎర్ర‌బెల్లి ద‌యాక‌ర్ రావు సోమ‌వారం బీఆర్‌కే భ‌వ‌న్‌లో స‌మీక్ష నిర్వ‌హించారు.

Minister Harish Rao said in a letter to the Center in the first week of May that the funds should be released immediately. Telangana ministers have said that the Center has not released any single paisa under the employment guarantee, even though two months have passed since the start of the financial year.