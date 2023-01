Telangana

హైదరాబాద్: ఇంకో రోజు మాత్రమే మిగిలివుంది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రతిష్ఠాత్మక వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ పరుగులు తీయనుంది. సంక్రాంతి పండగను పురస్కరించుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఈ రైలు అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు ఈ రైలును జెండా ఊపి ప్రారంభించనున్నారు. దేశ రాజధాని నుంచి ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ లో ఈ రైలును ప్రారంభిస్తారు.

Have a look of the interior of Vande Bharat express which is set to flagged off by the PM Modi on Jan 15