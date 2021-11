హుజూరాబాద్ బద్వేల్ ఉపఎన్నికల ఫలితాలు: గులాబీ గుబాళిస్తుందా.. ఫ్యాన్ జోరు కొనసాగుతుందా..?

Telangana

oi-Kannaiah

అక్టోబర్ 30న దేశవ్యాప్తంగా మూడు పార్లమెంట్ స్థానాలకు 30 అసెంబ్లీ స్థానాలకు వివిధ కారణాలతో ఉపఎన్నికలు జరిగాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ ఉపఎన్నికలను ప్రత్యర్థి పార్టీలు ఆయా ప్రభుత్వాలకు రిఫరెండంగా భావిస్తున్నాయి. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికొస్తే ఏపీలో బద్వేలు నియోజకవర్గం, తెలంగాణలో హుజూరాబాద్ నియోజక వర్గాలకు ఉపఎన్నిక జరిగింది. అయితే అందరి దృష్టి హుజూరాబాద్ ఉపఎన్నిక పైనే పడింది. మాజీ మంత్రి ఈటల రాజీనామాతో ఇక్కడ ఉపఎన్నిక అనివార్యమైంది.

హుజూరాబాద్‌లో మెజార్టీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ బీజేపీకి అనుకూలంగా ఫలితాన్ని ఇచ్చాయి. అయితే ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ ఫలితాలు తలకిందులు చేసేలా టీఆర్ఎస్ హుజూరాబాద్‌లో జెండా ఎగురవేస్తుందని గులాబీ నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక బద్వేలులో వార్ వన్‌సైడ్ జరిగిందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ మరి కొన్ని గంటల్లో అసలు ఫలితాలు వెల్లడవుతాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల ఉపఎన్నిక ఫలితాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన ఉపఎన్నిక ఫలితాలు మినిట్ - టూ - మినిట్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ మీకోసం.

English summary

In few hours the counting will take place for the bypolls held for 3 parliament constituencies and 30 assembly constituencies.All eyes are on Huzurabad constituency from telangana