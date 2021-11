దమ్ముంటే సస్పెండ్ చేయండి - వాళ్లు టీఆర్ఎస్ కు సహకరిస్తున్నారు : ఢిల్లీలో టీపీసీసీ నేతల వార్..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

ఢిల్లీ కేంద్రంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు ఒకరి పైన మరొకరు ఆరోపణలు చేసుకున్నారు. హుజూరాబాద్ బై పోల్ ఫలితం పైన ఏఐసీసీ నేత వేణు గోపాల్ పోస్టు మార్టం నిర్వహించారు. అక్కడ కూడా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతల తీరు మార లేదు. సమావేశంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నేత.. మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సమన్వయ లోపమే హుజురాబాద్‌లో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి ఓటమికి కారణమని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి సోదరుడు (కజిన్‌) కౌశిక్‌రెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ ఇప్పించుకున్నారంటూ పొన్నం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Telangana Congress leaders have discussed the future course of action in Delhi in war room.Ponnam Prabhakar had challenged the state leaders to suspend him.