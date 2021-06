నాలుగేళ్లుగా పాక్ జైల్లో-ప్రియురాలి కోసం వెళ్లి-ఎట్టకేలకు విముక్తి-తల్లిదండ్రులను చేరిన టెక్కీ ప్రశాంత్

Telangana

పాకిస్థాన్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు యువకుడు ప్రశాంత్‌ ఎట్టకేలకు హైదరాబాద్‌ చేరుకున్నాడు. ప్రియురాలిని కలుసుకునే ప్రయత్నంలో నాలుగేళ్ల క్రితం అనుకోకుండా పాక్ భూభాగంలోకి అడుగుపెట్టాడు ప్రశాంత్. అప్పటినుంచి అతన్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చేందుకు హైదరాబాద్ పోలీసులు,ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ వచ్చారు. చివరకు వారి ప్రయత్నాలు ఫలించడంతో ప్రశాంత్ ఎట్టకేలకు తిరిగి తన తల్లిదండ్రులను చేరుకోగలిగాడు. జీవితంలో తల్లిదండ్రుల మాటను పెడ చెవిన పెట్టినందుకు నాలుగేళ్లు పాకిస్తాన్‌లో చిక్కుకుపోయానని ఈ సందర్భంగా ప్రశాంత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

A Hyderabad-based software engineer, who was arrested by Pakistan police officials two years ago in the Punjab province, was repatriated to India on Monday, May 31. Prashanth Vaindam, who was arrested by Pakistan’s Bahawalpur police for allegedly crossing the border illegally, was reportedly handed over to India’s Border Security Force (BSF) at the Attari-Wagah border on Monday. He is being escorted to Hyderabad by Telangana immigration officials.