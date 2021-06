Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హైదరాబాద్‌‌లో ఓ మహిళా జర్నలిస్ట్ ఆత్మహత్యాయత్నం కలకలం రేపుతోంది. ఎంబీటీ(మజ్లిస్ బచావో తెహ్రీక్) పార్టీకి చెందిన ఓ నేత తనను వేధిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ ఆమె ఆత్మహత్యకు యత్నించారు. ఆత్మహత్య సమయంలో సెల్ఫీ వీడియో చిత్రీకరించిన ఆ జర్నలిస్ట్... సదరు నేతపై పలు ఆరోపణలు చేశారు. నిందమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ఆమె ప్రస్తుతం ఓవైసీ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

English summary

Nahida Quadri,a woman journalist attempted suicide on Saturday at her home in Hyderabad.Before,suicide attempt she recorded a selfie video and alleged that MBT leader Syed Saleem harassing her from last few days.