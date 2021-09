Telangana

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డికి,సీనియర్లకు మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి,జగ్గారెడ్డి,ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి లాంటి సీనియర్లు సందర్భం వచ్చిన ప్రతీసారి పార్టీ నాయకత్వంపై నిరసన గళం విప్పుతూనే ఉన్నారు.తాజాగా ఎమ్మెల్యే,పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి రేవంత్ రెడ్డిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్‌లో తీవ్ర కలకలం రేపాయి. అయితే ఏఐసీసీ ఇన్‌చార్జిలు రంగంలోకి దిగి జగ్గారెడ్డిని వెనక్కి తగ్గేలా చేయడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది. ఇంతలోనే కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సైతం పార్టీ నాయకత్వ తీరుపై మరోసారి తీవ్ర అసంతృప్తి,అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

'PCC leaders are not going to Huzurabad ... I do not understand what is actually going on in the party ... Congress has a huge vote bank in Huzurabad. The last three elections saw up to 60,000 votes. If everyone works together, another 50,000 votes will come ... 'asked Komatireddy Venkat Reddy. Komatireddy Venkat Reddy questioned whether the party would win if the in-charge responsibilities were handed over to the seniors in Huzurabad constituency and a weekly meeting was arranged.