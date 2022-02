Statue of Equality: ఘాటుగా విమర్శలు గుప్పించిన కేటీఆర్

Telangana

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ శివార్లలోని ముచ్చింతల్‌లో గల త్రిదండి చినజీయర్ స్వామి ఆశ్రమంలో నిర్మించిన రామానుజాచార్యులవారి విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం.. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాలకు కేంద్రబిందువుగా మారేలా కనిపిస్తోంది. ఈ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడానికి వచ్చిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని కేసీఆర్ ఆహ్వానించకపోవడం చర్చనీయాంశమైంది. జ్వరం వచ్చిందనే కారణంతో ప్రధాని పర్యటనకు దూరంగా ఉన్నారాయన.

Telangana minister and ruling TRS working president KTR reacts on the Statue of Equality unveiled by the Prime Minister Narendra Modi. He said that Icon of Partiality unveiled and Irony just died a billion deaths.