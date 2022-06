సొంతపార్టీనేతలే బండి సంజయ్ కు షాక్ ఇస్తున్నారా? చేరికల అడ్డగింతపై అగ్రనేతలకు బండి కంప్లైంట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర బిజెపి అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కు సొంత పార్టీలో నేతల తీరు తలనొప్పిగా మారుతుందా? పార్టీకి సంబంధించిన కొందరు సీనియర్ నేతల వ్యవహారశైలిపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారా? బీజేపీ లో చేరికలకు బండి సంజయ్ ప్రయత్నం చేస్తుంటే, చేరికలను అడ్డుకోవడానికి బండి సంజయ్ వ్యతిరేక వర్గం పని చేస్తోందా? పార్టీకి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలను కొందరు నేతలు బయటకు లీక్ ఇస్తున్నారా? సోషల్ మీడియాలో బండి సంజయ్ పై దుష్ప్రచారానికి పార్టీ నేతలు సహకరిస్తున్నారా? అంటే అవును అని చెబుతున్నారు బండి సంజయ్ వర్గం.

English summary

The latest developments show that Bandi Sanjay is being shocked by his own party leaders. Bandi Sanjay compliant to the high command said that some seniors in the party were trying to discredit him and block the inclusions.