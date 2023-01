హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ ఐటీ దాడుల కలకలం కొనసాగుతుంది. రంగంలోకి 50కిపైగా బృందాలు దిగి హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా 40 చోట్ల సోదాలు నిర్వహిస్తున్నాయి.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్లో ఐటీ సోదాలు దడ పుట్టిస్తున్నాయి. ఎప్పుడు ఎవరి మీద, ఏ సమయంలో ఏం దాడులు జరుగుతాయో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది. బడా వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామిక వర్గాలు, రాజకీయ వర్గాలు ఐటి, ఈడి, సిబిఐ దాడులతో వణికిపోతున్నారు. ఇక తాజాగా మరో మారు హైదరాబాద్లో ఈరోజు తెల్లవారుజాము నుంచి ఐటీ సోదాలు దడ పుట్టిస్తున్నాయి.

English summary

Once again IT officials doing raids in Hyderabad. Around 50 teams are divided and searches are being conducted in the houses of the Chairman, CEO, Directors and Managing Directors of Vasudha Pharma Chem Limited.