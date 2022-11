Mallareddy: మంత్రి మల్లారెడ్డితో సహా 16 మంది డైరెక్టర్లకు ఐటీ నోటీసులు..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఇల్లు, బంధువుల ఇళ్లు, కార్యాలయాలు, కాలేజీలు, యూనివర్సిటీల్లో ఈ నెల 22 నుంచి 24 వరకు 50కి పైగా ఐటీ బృందాలు సోదాలు చేశాయి. మల్లారెడ్డి గ్రూప్‌‌ ఆఫ్‌‌ కంపెనీస్‌‌లో జరిపిన సోదాల్లో భారీగా నగదు, బ్లాక్‌‌మనీని ఐటీ అధికారులు గుర్తించినట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వ రాయితీలతో సొసైటీ కింద నడుస్తున్న మల్లారెడ్డి విద్యాసంస్థల్లో నిర్దేశించిన ఫీజు కంటే ఎక్కువ మొత్తాలు వసూలు చేసినట్టు గుర్తించినట్లు తెలిసింది.

English summary

On Thursday, IT department issued notices to 16 directors of related companies including Minister Mallareddy. They asked him to appear before them on 28th and 29th of this month.