Mallareddy: మల్లారెడ్డి మెడికల్ సీట్లు అమ్ముకున్నాడు..! ఎంపీ అర్వింద్ ఆరోపణ..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఇంటితో పాటు, కార్యాలయాలు, యూనివర్సిటీ, కాలేజీలు, అతని కొడుకు, అల్లుడి ఇళ్లలో ఐటీ అధికారుల సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఐటీ అధికారులు దాదాపు 7 గంటలుగా సోదాలు చేస్తున్నారు. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఐటీ అధికారులు 50 బృందాలుగా విడిపోయి ఉదయం 5 గంటల నుంచి సోదాలు చేస్తున్నారు.

English summary

The IT department is conducting inspections at the house of Kranti Bank Chairman Rajeshwar Rao. These checks are going on under the watch of CRPF forces in Balanagar Raju Colony.