తెలంగాణ ఆవిర్బావంలో జైపాల్ రెడ్డి కృషి ఎంతో ఉంది.!మెట్రో రైల్ కు ఆయన పేరు పెట్టాలన్న రేవంత్ రెడ్డి!

హైదరాబాద్ : అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసిన ఘనత దివంగత మాజీ కేంద్ర మంత్రి సూదిని జైపాల్ రెడ్డి అని పీసిసి అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేసారు. తెలంగాణ కల సాకారం కావడంలో జైపాల్ రెడ్డిది కీలక పాత్ర అని గుర్తు చేసారు. ఈ సందర్బంగా జైపాల్ రెడ్డి కృషిని గుర్తించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. హైదరాబాద్ కు మణిహారమైన మెట్రో రైల్ కు స్వర్గీయ జైపాల్ రెడ్డి గారి పెరు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి.

English summary

Revanth Reddy suggested the Telangana government to recognize the efforts of Jaipal Reddy. TPCC President Revanth Reddy said that there is a need for late Jaipal Reddy to pave the way for the metro rail to Hyderabad.