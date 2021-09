కౌశిక్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ డైలమా-తేల్చేసిన గవర్నర్ : ప్రభుత్వ నిర్ణయం పైనా-ఏం జరగనుంది..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

హుజూరాబాద్ యూత్ లీడర్ కౌశిక్ రెడ్డిని ఎమ్మెల్సీ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిర్ణయించారు. టీఆర్ఎస్ లో చేరిన కొద్ది రోజులకే కేబినెట సమావేశంలో ఈ మేరకు తీర్మానం చేసారు. ఆగస్టు ఒకటవ తేదీన జరిగిన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశంలో గవర్నర్ నామినేటెడ్ కోటాలో కౌశిక్ రెడ్డిని ఎమ్మెల్సీగా సిఫార్సు చేస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయించింది. కానీ, 40 రోజులు కావస్తున్నా ఆయన అధికారికంగా ఎమ్మెల్సీ గా నియిమిస్తూ నోటిఫికేషన్ రాలేదు. హుజూరాబాద్ లో ఉప ఎన్నిక వేళ..కేసీఆర్ వ్యూహాత్మకంగా వేస్తున్న అడుగుల్లో భాగంగా కౌశిక్ రెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ పదవి కేటాయించారు.

English summary

Telagnana governor Tamilsai says Kaushik Reddy's MLC file which reccemmende by cabinet is pending with her. She want some time to take decision on this file