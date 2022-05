కాంగ్రెస్ వ్యవసాయ సంస్కరణలను కేసీఆర్ ద్వంసం చేశారు.!రైతు వైభవాన్ని పునఃప్రతిష్టిస్తామన్న రేవంత్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : భూమి కోసం విప్లవం వచ్చిన ఏకైక ప్రాంతం తెలంగాణ అని, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాలు ప్రపంచం మరిచిపోలేదని ఎం.పీ, టీపీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేసారు. తెలంగాణ అధ్యయన వేదిక ఆద్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మీట్ ద ప్రెస్ కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ నెల ఆరో తారీఖున వరంగల్ బహిరంగసభలో చేసిన రైతు డిక్లరేషన్ కార్యక్రమాన్ని రైతులకు పూర్తి స్థాయిలో అందే లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాలు ఉంటాయని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

English summary

Revanth Reddy, MP and TPCC president, made it clear that Telangana was the only place where the revolution for land had taken place and that the world had not forgotten the armed struggles in Telangana. Revanth Reddy participated in the Meet the Press program organized under the auspices of the Telangana Study Forum.