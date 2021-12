టీఆర్ఎస్ ఎంపీల రాజీనామాస్త్రం : ముహూర్తం ఫిక్స్..!! రేవంత్ - బండి సమర్ధతకు సవాల్ :కేసీఆర్ ప్లాన్ గెలిచేనా..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణలో మరో సారి ఎన్నికలు రాబోతున్నాయా. ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ తన బలం చాటుకొనేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా. అందు కోసం డేరింగ్ డెసిషన్ దిశగా కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ధాన్యం కొనుగోళ్ల విషయంలో కేంద్రం తీరుపై ఇక ప్రజా క్షేత్రంలోనే తేల్చుకోవాలని టీఆర్‌ఎస్‌ నిర్ణయించింది. ప్రస్తుత పార్లమెంటు సమావేశాలను పూర్తిగా బహిష్కరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ధాన్యం కొనుగోళ్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన కోరుతూ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఆందోళనలు కొనసాగిస్తున్నా టీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ, కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

English summary

TRS MPs who have banned the Parliament sessions are now planning to resign as a part of KCR strategy to put a check to Revanth and Bandi Sanjay.