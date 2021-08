జర్మన్ టెక్నాలజీతో కేసీఆర్ సభ -16న huzurabadలో లక్ష మందితో -సీఎంను కలిసిన గెల్లు -ఈటలపై తిట్లు

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణలో దళిత సాధికరత కోసం టీఆర్ఎస్ సర్కారు తీసుకొచ్చిన 'దళిత బంధు' పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈనెల 16న(సోమవారం నాడు) అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఈటల రాజేందర్ రాజీనామాతో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైన హుజూరాబాద్ సెగ్మెంట్ లోనే పైలట్ ప్రాజెక్టుగా దళిత బందును అమలు చేస్తోన్న దరిమిలా మండలంలోని శాలపల్లిలో సీఎం సభకు భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నికలో టీఆర్ఎస్

అభ్యర్థి గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ శుక్రవారం నాడు ప్రగతి భవన్ లో సీఎం కేసీఆర్ ను కలిశారు. ఇప్పటికే ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకుపోతోన్న టీఆర్ఎస్ మంత్రులు, నేతలు తమ మాజీ సహచరుడు ఈటల రాజేందర్ పై తిట్ల దండకాన్ని పఠిస్తున్నారు. కీలక వివరాలివి..

English summary

telangana Chief Minister K Chandrashekhar Rao all set to launch Dalit Bandhu scheme at Challapalli of Huzurabad mandal where by elections to be held. the most successful Rythu Bandhu scheme also was launched in 2018 at same place. trs using german technology for cm meeting. huzurabad by election trs candidate gellu srinivas yadav meets cm kcr on friday at pragati bhavan.