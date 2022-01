కొడంగల్ కాంగ్రెస్ నేతలను రాహుల్ గాంధీ చేత సన్మానం చేయిస్తా.!కోస్గీ సభలో రేవంత్ రెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

కోస్గి/హైదరాబాద్ : కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో 75వేల సభ్యత్వం నమోదు చేయడాన్ని పీసిసి ఛీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి అభినందించారు. డిజిటల్ సభ్యత్వ నమోదుకు సంబందించిన సమావేశానికి వేలాది మంది కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు. కొడంగల్ నియోజకవర్గం రాష్ట్రంలోని ఇతర నియోజకవర్గాలకు ఆదర్శంగా నిలిచిందని రేవంత్ ప్రశంసించారు. అత్యధిక సభ్యత్వాలు నమోదు చేసిన కార్యకర్తల్ని సత్కరించారు. 20 వేలు సభ్యత్వం నమోదు చేసిన వారికి గాంధీ భవన్ లో సన్మానం చేయిస్తామని తెలిపారు. 10 వేలు సభ్యత్వం నమోదు చేసిన మండలాల నాయకుల్ని రాహుల్ గాంధీతో కలిపిస్తానని రేవంత్ రెడ్డి పర్కొన్నారు.

English summary

PCC chief Revanth Reddy lauded the registration of 75,000 members in Kodangal constituency. Thousands of activists attended a meeting on digital membership registration. Revanth lauded Kodangal constituency as an ideal for other constituencies in the state.