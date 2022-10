మునుగోడులో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి దూకుడు.. కానీ కలవరపడుతున్న బీజేపీ.. ఎందుకంటే!!

Telangana

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. మునుగోడులో ఎలాగైనా పట్టు దక్కించుకోవాలని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. హోరా హోరీగా ప్రచార పర్వం నిర్వహిస్తున్నాయి. మునుగోడులో ప్రచార పర్వంలో బీజేపీ నుంచి ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి దూసుకుపోతున్నారు. అందరికంటే ముందు ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడుతున్న క్రమంలో తనదైన శైలిలో దూకుడును కొనసాగిస్తున్నాడు. మునుగోడులో బీజేపీ గెలుస్తుందని, మునుగోడు ప్రజలు టీఆర్ఎస్ కు బుద్ధి చెబుతారని కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Komatireddy Rajgopal Reddy is campaigning aggressively in Munugodu. However, if the voters think that hand is the symbol of Komati Reddy's party and vote for it, it will loss to bjp. That's why bjp is focusing on campaign of the lotus symbol.