తానోడి నన్నోడెనా? నన్నోడి తానోడెనా?

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

రాజకీయాల్లో హత్యలు ఉండవు.. ఆత్మహత్యలే ఉంటాయి అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న నానుడి. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి.. ఇద్దరూ రాజకీయాల్లో తలపండినవారే. కానీ అంతటి నేతలు కూడా రాజకీయాలు ఎప్పుడు ఎలా మారతాయో అంచనా వేయలేకపోయారు. చివరకు తాము చేసిన రాజకీయం బెడిసికొట్టడంతో ఏంచేయాలో పాలుపోని స్థితికి వెళ్లారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోనే తిరుగులేని రాజకీయ శక్తిగా ఉన్న వారి ఆధిపత్యానికి బీటలు వారాయి.

English summary

It has always been Nanu's belief that there are no murders in politics, only suicides.