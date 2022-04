కేటీఆర్.. శంకుస్థాపనలు చేస్తే ప్రజలు నిన్ను నీ అయ్యని నమ్ముతారా? తిట్టిపోసిన కొండా సురేఖ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మంత్రి కేటీఆర్ వరంగల్ పర్యటన పై కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలు, మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. వరంగల్లో మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటనను ఉద్దేశించి సోషల్ మీడియా వేదికగా విరుచుకుపడిన కొండా సురేఖ వరంగల్ లో ఎక్కడ అభివృద్ధి చేశారో కేటీఆర్, కేసీఆర్ లు చూపించాలని సవాల్ విసిరారు.

English summary

KTR .. Do people believe you and your father CM KCR with the foundation stones in warangal? Konda Surekha was outraged at Minister KTR.