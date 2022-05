మంత్రి కేటీఆర్ నాలుక వాడుడు వ్యాఖ్యలు; అందుకే వాడతారంటూ కాంగ్రెస్; సోషల్ మీడియాలో రచ్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాజకీయాల్లో గత కొంత కాలంగా అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బీజేపీ గట్టి పోటీ ఇస్తుంది. ఇక తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీ ని టార్గెట్ చేస్తూ మాటల యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తుంది. టిఆర్ఎస్ లక్ష్యంగా తన దూకుడును చూపిస్తుంది. ఇటీవల కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణలో రెండు రోజుల పర్యటన రాజకీయ సెగలు పుట్టిస్తోంది. రాహుల్ గాంధీకి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలంగాణాలో అంత సీన్ లేదంటూనే మంత్రి కేటీఆర్ రాహుల్ పర్యటనను టార్గెట్ చెయ్యటం ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. అప్పుడు మొదలైన మాటల యుద్ధం, రెండు పార్టీ నేతల మధ్య నేటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది.

English summary

The Congress party has been furious on social media over Minister KTR's tongue using remarks. The Congress is targeting the CM KCR for using his tongue for BJP leaders shoes licking and KTR using his tongue for cinema people under arms lick licking.