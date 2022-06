ఎన్నికలకు సిద్దం కండి -పీకే సర్వేనే టిక్కెట్లకు ఆధారం : త్వరలో జాతీయ పార్టీ - కేటీఆర్..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జాతీయ పార్టీ పై ప్రకటన దిశగా అడుగులు వేస్తున్న వేళ..మంత్రి కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. భారత్‌ రాష్ట్రీయ సమితి(బీఆర్‌ఎస్‌) ఏర్పా టు చేస్తున్నామని, త్వరలోనే పార్టీ ప్రకటన ఉంటుందని వెల్లడించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ కోర్‌ కమిటీ మీటింగ్‌కు సంబం ధించి ఉమ్మడి జిల్లా ముఖ్యనేతలకు కూడా ఆహ్వానాలు అందుతాయని చెప్పారు. ముందస్తు ఎన్నికల ఊహాగానాల వేళ కేటీఆర్ పార్టీ నేతలను ఎన్నికలకు సిద్దం కండి అంటూ పిలుపునిచ్చారు. ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా సిద్ధంగా ఉండాలని నేతలకు స్పష్టం చేసారు.

English summary

Minister KTR interesting Comments in his Khamma tour, says be prepare for Elections at any time. Tickets will be issued on the basis of survey reports.