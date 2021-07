రేవంత్ రెడ్డి వెనుక చంద్రబాబు -కేసీఆర్ డీఎన్ఏ టీడీపీ, సీబీఐ ఉచ్చు: మల్లు ఫైర్ -నాగమన్న ఆశీస్సులు చాలు

Telangana

oi-Madhu Kota

ఆ మధ్య దుబ్బాక ఉప ఎన్నిక, జీహెచ్ఎంసీ ఫలితాల్లో బీజేపీ హవా తర్వాత చాలా కాలానికి పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి నియామకంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు మళ్లీ వేడెక్కాయి. ఏబీవీపీ ద్వారా పొలిటికల్ కెరీర్ ఆరంభించి, టీడీపీలో ఓ వెలుగువెలిగి, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో సెటిలైన రేవంత్ రెడ్డికి ఉన్నత పదవి దక్కడంపై సొంత నేతలే భగ్గుమంటున్నారు. ప్రత్యర్థులైతే ఏకంగా రేవంత్ రెడ్డి వెనుక చంద్రబాబే ఉన్నట్లు, గాంధీ భవన్ కాస్తా ఎన్టీఆర్ భవన్ లా మారిపోనుందని విమర్శలూ చేశారు. ఆ విమర్శకులతోపాటు టీఆర్ఎస్ కు కూడా ఘాటు కౌంటరిచ్చారు కాంగ్రెస్ నేత మల్లు రవి. టీపీసీసీ చీఫ్ హోదాలో రేవంత్ తొలిసారి నాగం జనార్థన్ రెడ్డిని కలిశారు. వివరాలివి..

English summary

telangana congress senior leader mallu ravi made serious remarks on opposers of revanth reddy, who questions his tdp background. speaking to media on thursday, mallu ravi said cm kcr also had tdp history. meanwhile, new tpcc chief revanth reddy meets former minister nagam janardhan reddy.