ఎనుమాముల మార్కెట్లో గన్నీసంచుల గోల: అధికారులు, వ్యాపారుల పంచాయితీ తేల్చిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ లో అధికారులకు వ్యాపారులకు గన్ని బ్యాగ్స్ విషయంలో చోటు చేసుకున్న వివాదానికి మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు. ఇరువర్గాలను పిలిచి మాట్లాడిన మంత్రి నేటి నుండి వరంగల్ మార్కెట్ లో యధావిధిగా రైతుల నుండి కొనుగోళ్లు జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao resolved the dispute between the officials and traders regarding the payment of gunny bags in the Warangal Enumamula market. Due to this, from today onwards, market runs as usual.