ఆ రెండు పార్టీలను నమ్ముకుంటే ఊదుకాలదు, పీరులేవదు: బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లపై మండిపడిన ఎర్రబెల్లి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు బిజెపి, కాంగ్రెస్ పార్టీలను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు. వరంగల్ జిల్లా, పాలకుర్తి నియోజకవర్గ పరిధిలోని రాయపర్తి మండలంలోని వివిధ గ్రామాల్లో పర్యటించి పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ మంచి నీటి సరఫరా శాఖల మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు బిజెపి కాంగ్రెస్ పార్టీలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Errabelli dayakar rao slams no use with the BJP and the Congress. Errabelli dayakar rao says that don't believe the parties which parties are not capable to rule in telangana.