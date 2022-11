తెలుగుదేశం పార్టీని మరచిపోలేకపోతున్న మంత్రి ఎర్రబెల్లి... మ్యాటర్ ఏంటంటే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు తాజాగా మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీని వీడి టిఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరి మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఇంత కాలం తర్వాత కూడా ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది. అసలు ఇంతకీ ఈ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఏం మాట్లాడారు అంటే..

English summary

The video of Minister Errabelli Dayakar Rao's comments saying that the Telugudesam party office instead of TRS party office in Mahabubabad is now going viral on social media.