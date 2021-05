Telangana

oi-Harikrishna

మహబూబాబాద్/హైదరాబాద్ : కరోనా క్లిష్ట సమయంలో ప్రజల ఆరోగ్యం కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం తీపుకుంటున్న చర్యలతో పాటు, లాక్‌డౌన్ ఆంక్షలను అమలు చేస్తున్న పోలీసుల సేవలు, ప్రజల్లో కరోనా పట్ల వారు తీసుకోస్తున్న అవగాహనా కార్యక్రమాలు ఎంతో ఉన్నతంగా ఉన్నాయని రాష్ట్ర గిరిజన, స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా కరోనా కట్టడిలో భాగంగా పోలీసుల అంకితభావం మర్చిపోలేనిదని, సమాజహితం కోసం, సామాన్య ప్రజల సంక్షేమం కోసం వారు చూపిస్తున్న తెగింపు, చొరవ చాలా గొప్పదని మంత్రి ప్రశంసించారు.

English summary

The Minister lauded the dedication of the police as part of the corona control and said that the dedication and initiative they were showing for the good of the society and the welfare of the common people was great.