oi-Srinivas Mittapalli

ప్రస్తుత కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి అందిస్తున్న సేవలు అభినందనీయం అని తెలంగాణ ఎక్సైజ్,క్రీడా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు. ప్రజల ఇబ్బందులను గుర్తించి ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు పంపిణీ చేస్తున్నందుకు చిరంజీవికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన ఆక్సిజన్ బ్యాంకును రాష్ట్ర ఎక్సైజ్,క్రీడా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ శనివారం(మే 29) ప్రారంభించారు.

Telangana Excise and Sports Minister Srinivas Gowda said that the services provided by Tollywood megastar Chiranjeevi in ​​the current Corona disaster situation are commendable. He thanked Chiranjeevi for recognizing the plight of the people and distributing oxygen cylinders. State Excise and Sports Minister Srinivas Gowda on Saturday (May 29) inaugurated the Oxygen Bank set up under the Chiranjeevi Charitable Trust in Mahabubnagar district center.