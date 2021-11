ఆ ఇంటిలిజెన్స్ రిపోర్ట్ తో కేసీఆర్ ఫ్రస్ట్రేషన్.. బీజేపీ, బండి సంజయ్ టార్గెట్ వెనుక రీజన్ చెప్పిన రఘునందన్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అధికార పార్టీ పై ప్రతిపక్షాల దాడి నేపథ్యంలో ప్రధానంగా బిజెపిని టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బండి సంజయ్ పై విరుచుకుపడ్డారు. బండి సంజయ్ నన్ను జైలుకు పంపుతావా.. అంత బలుపా .. అంటూ సీఎం కేసీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మా మెడలు వంచటం కాదు మీ మెడలు విరుస్తామంటూ కేసీఆర్ తీవ్ర పదజాలంతో బిజెపి పై విరుచుకుపడ్డారు. బండి సంజయ్ చాలా రోజుల నుంచి ఇలాగే మాట్లాడుతున్నారని తన స్థాయికి తగిన వాడు కాదని వదిలేశానని పేర్కొన్న కేసీఆర్ ఏనుగు పోతుంటే కుక్కలు మొరుగుతాయి అనుకున్నానని పేర్కొన్నారు. ఇక ఇలాగే డ్రామాలు చేస్తే సహించేది లేదని తేల్చి చెప్పారు. తానే రంగంలోకి దిగుతానని కెసిఆర్ స్పష్టం చేశారు.

English summary

Raghunandan Rao said that intelligence reports had come that it was difficult to confront the BJP and that is why CM KCR was speaking in such frustration. Dubbaka MLA Raghunandan Rao gave a reverse counter to KCR remarks.