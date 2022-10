పాల్వాయి స్రవంతిని గెలిపిస్తే సమ్మక్క సారక్కల్లా ప్రజా సమస్యల కోసం పోరాడతాం: మునుగోడులో సీతక్క

Telangana

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ దూకుడుగా ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఎన్నికలు ఏవైనా ప్రచారంలో సీతక్క తనదైన పాత్రను పోషిస్తున్నారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికకు సైతం ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తుంది. ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఓటర్ల మనసు గెలుచుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన పాల్వాయి స్రవంతిని గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మునుగోడు నియోజకవర్గంలోని దామెర గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న సీతక్క ప్రత్యర్ధి పార్టీల తీరును ఎండగట్టారు.

MLA Seethakka is campaigning in Munugode to win Congress candidate Palvai Sravanti, saying that if Palvai Sravanti wins, they will fight for public issues like sammakka and sarakka.