ఎంత అహంకారం.. రాజ్యాంగం జోలికొస్తే తీవ్ర పరిణామాలు: కేసీఆర్ కు ఎమ్మెల్యే సీతక్క వార్నింగ్!!

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుమారం రేపాయి. బడ్జెట్ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పించిన కేసీఆర్, రాజ్యాంగాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని చేసిన వ్యాఖ్యలతో ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు కెసిఆర్ పై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ఇప్పటికే బిజెపి సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తుంటే, తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు సైతం కెసిఆర్ పై విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు.

English summary

Mulugu MLA Seethakka was outraged by the latest remarks of KCR and asked direct questions to KCR. MLA Seethakka warned KCR Serious consequences if he tried to touch the constitution.