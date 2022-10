ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ళ ఎపిసోడ్.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దిష్టిబొమ్మల దహనాలు; భగ్గుమన్న టీఆర్ఎస్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను బిజెపి కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించిన ఎపిసోడ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ప్రకంపనలు రేపింది. కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని అస్థిర పరచడం కోసం బిజెపి కుట్రలు చేస్తోందని టిఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణుల నుండి పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బిజెపి కుటిల యత్నాలపై రాష్ట్రవ్యాప్త ఆందోళనకు టిఆర్ఎస్ పార్టీ పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టిఆర్ఎస్ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

English summary

With the episode of buying MLAs, BJP and Modi effigies were burnt across the state and TRS leaders fires on bjp that no matter how many conspiracies BJP does, TRS will not back down