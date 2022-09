మునుగోడులో కాంగ్రెస్ మరో ప్లాన్; నేటినుండి 90రోజుల వ్యూహం.. ఈసారైనా వర్కవుట్ అయ్యేనా?

Telangana

మునుగోడు ఉపఎన్నిక కాంగ్రెస్ పార్టీకి జీవన్మరణ సమస్యగా మారింది. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక జరగనున్న మునుగోడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో టీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ ప్రచారంలో దూసుకుపోతుంటే, ఇక కాంగ్రెస్ వ్యూహాత్మకంగా ఎన్నికల ప్రచారంలో ముందుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ సెప్టెంబరు 1నుంచి మునుగోడులో ఉప ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించనున్నట్టు ప్రకటించింది.

English summary

Congress will implement 90-day strategy from today in the context of munugode by-elections. But since every strategy of the Congress, which is planning has failed, there will be a debate whether this plan will work this time.