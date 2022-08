మునుగోడు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఫైనల్.. ఏఐసీసీకి జాబితా; టాప్ లో ఎవరంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. బీజేపీ ఇప్పటికే అభ్యర్థిని ఖరారు చేయగా, అభ్యర్థి ఎంపికపై ప్రస్తుతం ప్రధానంగా దృష్టి సారించిన కాంగ్రెస్, టిఆర్ఎస్ పార్టీలు పెద్ద ఎత్తున కసరత్తు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి జీవన్మరణ సమస్యగా మునుగోడు ఉపఎన్నిక మారడంతో అభ్యర్థి ఎంపికపై ఆచి తూచి వ్యవహరిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.

English summary

In munugode by election congress candidates list was received by AICC to finalize the Congress candidate. It is reported that there is Palvai sravanthi in the top.