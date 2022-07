రాజగోపాల్ ఎపిసోడ్ లో కొత్త ట్విస్ట్ - రాహుల్ పిలుపు : రాజీనామా - బై పోల్ పై..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణలో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారిన ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా వ్యవహారంలో కొత్త ట్విస్టులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తన లక్ష్యాలను వివరిస్తూ తాజాగా కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఒక లేఖ విడుదల చేసారు. రాజగోపాల్ బీజేపీలో చేరేందుకు రంగం సిద్దమైందనేది ఆ లేఖ ద్వారా స్పస్టం అవుతోంది. కేసీఆర్ లక్ష్యంగా రాజగోపాల్ ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో రాజగోపాల్ పైన సొంత పార్టీ నేతల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. పార్టీ వీడవద్దంటూ పార్టీలోని ఆప్తుల ద్వారా కాంగ్రెస్ అధినాయకత్వం రాయబారం నడుపుతోంది.

English summary

New Twist in Komatireddy Rajagopal Reddy episode on resing for congress and join in BJP. He decided to visit Munugodu and conduct meetins with followers.