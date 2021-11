మావోయిస్ట్ లకు బిగ్ షాక్: గడ్చిరోలి ఎన్ కౌంటర్ తర్వాత ఏపీ,తెలంగాణా రాష్ట్రాల్లో వారి ఇళ్ళలో ఎన్ఐఏ సోదాల కలకలం!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ఐఏ సోదాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. మాజీ మావోయిస్టులు, మావోయిస్టు సానుభూతిపరుల ఇళ్లల్లో ఎన్ఐఏ అధికారులు విస్తృతంగా సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. నవంబర్ 14వ తేదీన మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి జిల్లా గ్యారపట్టి అటవీ ప్రాంతంలో భీకర ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. మహారాష్ట్ర పోలీసులు ఏకంగా 27 మంది నక్సలైట్లను ఎన్కౌంటర్లో హతమార్చిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల కాలంలో మావోయిస్ట్ ల లోగుబాట్లు, ఎన్ కౌంటర్లలో మావోల మృతి ఘటనలు, కరోనా దెబ్బకు చాలా మంది కీలక నేతలు ప్రాణాలు కోల్పోవటం వంటి ఘటనలతో మావోయిస్ట్ పార్టీకి దెబ్బ తగిలింది.

The National Investigation Agency (NIA) is conducting searches at the homes of Maoist sympathizers and former Maoists in Telangana. The latest raids after the Gadchiroli encounter came as another big shock to the Maoists.