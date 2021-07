Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి నియామకం ఎఫెక్ట్ సొంత పార్టీలోనేకాదు, అధికార టీఆర్ఎస్ లోనూ కనిపిస్తోంది. రకరకాల పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ ను వీడి, వివిధ పార్టీల్లో చేరిన నేతలంతా తిరిగి కాంగ్రెస్ లోకి రావాలన్న రేవంత్ పిలుపుపై చర్చ జరుగుతోందని, ఖట్టర్ కాంగ్రెస్ వాదులంతా ఘర్ వాపసీ దిశగా ఆలోచన చేస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కాంగ్రెస్ గూటికి తిరిగెళ్లబోయే నేతల జాబితాలో దానం నాగేందర్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపించింది. వైఎస్సార్ హయాంలో సిటీ కాంగ్రెస్ ను లీడ్ చేసిన దానం.. టీఆర్ఎస్ లో చేరి, ప్రస్తుతం ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు. కాగా,

English summary

hyderabad trs mla danam nagender says, he will stay with kcr, ktr and continue in trs till last breath. speaking to media on friday, khairatabad mla condemns propaganda that he is going to rejoin congress after revanth reddy appointed as telangana pcc chief. danam sales revanth and complaints to police on several websites regarding his alleged party change.