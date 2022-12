పవన్ కళ్యాణ్, వైఎస్ షర్మిల ఎవరు బెస్ట్? తెలంగాణాలో జనసేన పోటీతో హాట్ డిబేట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ జనసేన వచ్చే ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రంగంలోకి దిగుతున్నట్టు పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో 32 నియోజకవర్గాలలో కార్యనిర్వాహకులను ఎంపిక చేసి కార్యాచరణ మొదలుపెట్టినట్టు జనసేన ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇక ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనసేన పార్టీ పై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది. జనసేన పార్టీని వైయస్ షర్మిల పార్టీని పోలుస్తూ చర్చ జరుగుతున్న తీరు ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఏపీలో ఎదురీదుతున్న పవన్ కళ్యాణ్; తెలంగాణాలో జనసేన పోటీ అవసరమా సామి?

English summary

There is talk that YS Sharmila's YSRTP is better than Pawan Kalyan's Janasena in Telangana. This discussion will be held in the context of the announcement that the Jana Sena will contest in Telangana