కొండగట్టుకు పవన్ కళ్యాణ్; వారాహికి పూజల వేళ.. తెలంగాణాలో జనసేన జోష్!!

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఈరోజు కొండగట్టులో ఆంజనేయ స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి తన ఎన్నికల ప్రచార రథమైన వారాహి వాహనానికి పూజలు చేయించనున్నారు. ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్ హైదరాబాద్ నుండి కొండగట్టు ఆలయానికి బయలుదేరారు. కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం అంటే జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ కు ఎంతో సెంటిమెంట్. ఇక ఈ ఆలయంలోని స్వామివారిని పూజించుకొని తన ఎన్నికల సమరాన్ని సాగించడానికి, తాను ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించుకున్న వారాహి వాహనానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు.

English summary

The first pujas of Pawan Kalyan Varahi vehicle will be held today at Kondagattu Anjaneya Swamy Temple. Pawan's visit to Telangana will fill the party ranks with enthusiasm.