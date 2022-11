ప్రధాని మోడీ రామగుండం పర్యటన రచ్చ: టీఆర్ఎస్ కు షాకిచ్చే పక్కా వ్యూహంతో బీజేపీ!!

Telangana

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణ పర్యటన ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమైంది. దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈనెల 12వ తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రానున్నారు. నవంబర్ 12వ తేదీన రామగుండం ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్ ను జాతికి అంకితం చేయడానికి ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ రామగుండం కి రానున్నారు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే, బిజెపి ఎలాగైనా ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేయాలని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది.

ప్రధాని మోడీ రామగుండం పర్యటన రగడ: వస్తే రణరంగమే.. అడ్డుకునేందుకు పక్కా వ్యూహంతో టీఆర్ఎస్!!

PM Modi will come to Ramagundam to dedicate Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited to the nation on 12th November.TRS party is trying to block the program, the BJP is planning to make this program a success.