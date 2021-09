ఫిలింనగర్ హనుమాన్ టెంపుల్ వివాదం-హిందూ సంఘాల నిరసన-150 మంది అరెస్ట్,అసలెందుకీ వివాదం..

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హైదరాబాద్‌లోని ఫిలింనగర్‌లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. రామానాయుడు స్టూడియో సమీపంలోని గుట్టపై హనుమాన్ విగ్రహాన్ని తొలగించడంపై హిందూ సంఘాలు భగ్గుమన్నాయి. విగ్రహాన్ని తొలగించడాన్ని నిరసిస్తూ హిందూ సంఘాల కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. తొలగించిన విగ్రహాన్ని తిరిగి అక్కడ ప్రతిష్టించాలని డిమాండ్ చేశారు. హిందూ సంఘాల ఆందోళనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని... వారిని అక్కడి నుంచి పంపించే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇరువురి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం,తోపులాట చోటు చేసుకున్నాయి.

MalavikaMohanan : చీరలో మాళవిక హంగామా.. మీరు ఎప్పుడూ చూడని ఫోటోలు

English summary

Jubilihills police arrested 150 workers of hindu organisations in filmnagar for protesting there to allow them into local hanuman temple.According to the sources,the land is in private organistaion hand over and the temple is located in that.