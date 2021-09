తెలంగాణలో ముందస్తు ఎన్నికల వ్యూహం : ఈ నియోజకవర్గాలకు బీజేపీ అభ్యర్ధుల ఖరారు : రేవంత్ ప్లాన్ కు ధీటుగా..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

బీజేపీ నాయకులు రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందుగానే సమాయత్తం అవుతున్నారు. ముందస్తుగానే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఖాయమని అంచనా వేస్తున్న తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు అప్పుడే అసెంబ్లీకి పోటీ చేసే అభ్యర్ధుల జాబితా ఖరారు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా చివరి నిమిషం వరకు పోటీ నివారించటంతో పాటుగా.. అభ్యర్ధులు ముందుగానే ప్రజలతో మమేకం అవ్వటానికి దోహదం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పాదయాత్ర ముగింపు దశకు వచ్చింది. చార్మినార్ నుంచి ప్రారంభమైన ఈ యాత్రం అక్టోబర్ రెండున హుజూరాబాద్ లో ముగియనుంది.

English summary

Telangana BJP leaders pllaning to finalise the Assembly contesting candidates. With this decision party expecting that candidates will be with public for long time up to elections